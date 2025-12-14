Psicologia piace sempre più Sono 1.700 gli iscritti all’Ordine quest’anno 125 nuovi ingressi

La psicologia sta vivendo un periodo di forte crescita in Umbria, con un aumento costante degli iscritti all’Ordine. Nel 2025 sono stati registrati 125 nuovi ingressi, portando il totale a 1.700 professionisti nella regione. Questo trend evidenzia l’interesse crescente verso questa disciplina e il suo ruolo sempre più importante nel panorama sociale e sanitario locale.

Perugia, 14 dicembre 2025 – Cresce sempre più in Umbria la comunità professionale delle psicologhe e degli psicologi. Sono arrivati a 1.700 gli iscritti all’Ordine regionale dell’Umbria, che proprio ieri mattina ha incontrato una buona parte dei 125 nuovi iscritti del 2025 nell’ambito della tradizionale cerimonia di accoglienza. Quest’anno, per la prima volta, è stata organizzata a palazzo Ermini nell’Aula Magna del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione e ha visto 80 nuovi psicologi e psicologhe ritirare in prima persona la pergamena di iscrizione. L’impegno solenne, istituito dall’Ordine umbro nel novembre 2014, è stato letto a conclusione della cerimonia dall’iscritta più giovane. Lanazione.it

