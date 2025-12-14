Provincia di Prato tra passato e futuro I ricordi degli ex presidenti È la base della nostra identità

La provincia di Prato attraversa un viaggio tra passato e futuro, riflettendo sull’eredità lasciata dagli ex presidenti. Ricordi e riflessioni si intrecciano, sottolineando come quell’esperienza abbia rappresentato un elemento fondamentale dell’identità locale. Un capitolo storico ricco di entusiasmo e passione, che continua a influenzare il presente e a tracciare le prospettive di sviluppo futuro.

Prato, 14 dicembre 2025 – "Fu un duello carico di entusiasmo. Un periodo straordinario, in cui non c'era la smania di stravincere, perché la vittoria la sentivamo già addosso tutti. Era una vittoria della città". Parola di Goffredo Borchi, candidato del centrodestra. Era il 1995 e per la prima volta si stavano svolgendo le elezioni provinciali. Lo sfidante per il centrosinistra, poi arrivato alla vittoria, era Daniele Mannocci. "Quando ripenso al candidato Borchi mi viene in mente un amico più che un avversario". Uno scorcio del tempo che fu, della Prato che era arrivata dopo tante battaglie, ad essere provincia con la traga Po e la soddisfazione della propria identità riconosciuta a livello amministrativo.

I 30 anni della Provincia di Prato, tra passato e futuro

