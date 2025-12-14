Provincia di Padova per il 2026 nuove misure di welfare e forte investimento sulla formazione
La Provincia di Padova ha annunciato un nuovo pacchetto di misure di welfare integrativo per il 2026, destinato al personale del comparto. Dotato di un finanziamento esclusivamente dai fondi per il salario accessorio, l'iniziativa mira a potenziare il benessere dei dipendenti attraverso investimenti significativi sulla formazione e il miglioramento delle condizioni lavorative.
La Provincia di Padova ha recentemente introdotto un pacchetto organico di misure di welfare integrativo rivolto al personale del comparto, finanziato interamente con i fondi per il salario accessorio. In particolare, per i dipendenti del comparto è stato definito un fringe benefit del valore di. Padovaoggi.it
Giornata internazionale del volontariato, il Csv svela i dodici territori Solidaria 2026 - La presidente del CSV di Padova e Rovigo Marinella Mantovani: «Dobbiamo trasmettere l’eredità della gentilezza alle nuove generazioni, attraverso una profonda alfabetizzazione emotiva nonché l'educazi ... padovaoggi.it
Vacanze in bici: la Fiera del Cicloturismo riparte da Padova - (askanews) – Padova diventa la nuova casa della Fiera del Cicloturismo, che dal 27 al 29 marzo 2026 si sposta in Veneto e vi resterà per tre edizioni. msn.com
A PADOVA PIÙ IMPRESE STRANIERE - Nel 2024 sono state registrate oltre 9.000 imprese a conduzione straniera, pari all’11% del totale delle imprese attive nella provincia padovana. In cinque anni si è visto un incremento del 12,7% delle attività rispetto al - facebook.com facebook
NUOVO OSPEDALE A PADOVA EST: «NEL 2026 LA PRIMA PIETRA» | 24/03/2025