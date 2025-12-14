Protesta dell’Orchestra Filarmonica | a rischio due opere della Stagione Lirica
L’Orchestra Filarmonica minaccia di interrompere la propria partecipazione alla 50ª Stagione Lirica della Provincia di Lecce, iniziata il 7 novembre con “Aida” di Giuseppe Verdi. La protesta solleva preoccupazioni sul futuro di due opere fondamentali del cartellone, mettendo in discussione il proseguimento di un evento culturale di lunga tradizione.
LECCE – Soffiano venti di protesta sullo svolgimento della Stagione Lirica della Provincia di Lecce, giunta quest’anno alla 50esima edizione e inaugurata il 7 novembre con la rappresentazione di “Aida”, di Giuseppe Verdi.L’associazione Orchestra Filarmonica di Lecce e tutti i musicisti che ne. Lecceprima.it
Tv7 Tg. . FENICE: ALLA “PRIMA” IL PUBBLICO LANCIA I VOLANTINI - Durante gli applausi finali della Clemenza di Tito alla Fenice, dal loggione vengono lanciati volantini di protesta contro la futura nomina di Beatrice Venezi. Orchestra e direzione cercano o - facebook.com facebook