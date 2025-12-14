Proprio loro! Ballando con le Stelle chi vola in finale e chi va allo spareggio

La semifinale di Ballando con le Stelle ha determinato le coppie che accederanno alla finalissima, sfidandosi tra prove tecniche, emozioni e connessione con il pubblico. Sei coppie hanno superato questa fase, mentre altre devono affrontare lo spareggio, in un momento cruciale che definisce i protagonisti della grande serata finale.

La semifinale di Ballando con le Stelle ha segnato un passaggio decisivo verso la finalissima, mettendo alla prova tecnica, tenuta emotiva e rapporto con il pubblico delle otto coppie rimaste in gara. Una puntata densa, attraversata da esibizioni di alto livello, tensioni in giuria e scelte che hanno ridisegnato la corsa alla vittoria, lasciando alcuni concorrenti a un passo dall’obiettivo e altri costretti allo spareggio. Dopo il ripescaggio della scorsa settimana, che aveva riportato in gara Paolo Belli con Anastasia Kuzmina, la competizione è entrata nel suo momento più delicato. Fuori dai giochi erano già rimasti Nancy Brilli, Emma Coriandoli, Beppe Convertini e Marcella Bella. Thesocialpost.it

