Proprietà Juventus trattativa complicata per Tether Exor respinge ad unanimità l’offerta da 1.1 miliardi per il club La Gazzetta dello Sport rivela un dettaglio decisivo!
La proprietà della Juventus rimane salda, dopo il rifiuto unanime di Exor all'offerta di 1,1 miliardi da parte di Tether. La trattativa si rivela complessa, mentre la famiglia Agnelli conferma il suo impegno nel mantenere il controllo del club, respingendo ogni ipotesi di cessione. La Gazzetta dello Sport svela un dettaglio chiave sulla valutazione dei bianconeri.
Proprietà Juventus, trattativa complicata per Tether: Exor respinge l’offerta da 1,1 miliardi. La Gazzetta dello Sport rivela il vero valore dei bianconeri La famiglia Agnelli conferma la propria linea storica e respinge ancora una volta ogni ipotesi di cessione della Juventus. Il Consiglio di Amministrazione di Exor ha bocciato all’unanimità l’offerta vincolante presentata da Tether, . Calcionews24.com
Juventus cessione in arrivo? Tether vuole tutte le quote. Affare da un miliardo di euro ma Exor smentisce: «Nessuna trattativa» - La Juventus sta vivendo giorni intensi e, stavolta, le questioni di campo sono rilevanti fino a un certo punto. ilmessaggero.it
Juventus, trattativa con il Besiktas per la cessione di Djalò - L’ultima novità riguarda Tiago Djalò, difensore portoghese vicino a vestire la maglia del Besiktas. gianlucadimarzio.com
Arriva direttamente con un video ufficiale di John Elkann la risposta del gruppo Exor all'offerta di acquisizione del club bianconero da parte di Tether. "La Juventus, la nostra storia, i nostri valori non sono in vendita" Video di proprietà della @juventus #juventus - facebook.com facebook
Riflessione - #Tether ed #Exor si sono già incontrate nei mesi scorsi. La proprietà della #Juventus ha aperto a collaborazioni, ma ha chiuso a cessione della maggioranza del club. Anche al termine dell'assemblea dei soci, quando Tether ha reagito con un dur x.com