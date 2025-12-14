Pronostico Rayo Vallecano-Betis | ancora imbattuti in trasferta

Il match tra Rayo Vallecano e Betis, valido per la sedicesima giornata della Liga, si disputa lunedì. Il Betis si distingue per il suo eccellente rendimento in trasferta, rimanendo ancora imbattuto fuori casa. Ecco tutte le informazioni su come seguire la partita, le formazioni e il pronostico.

Rayo Vallecano-Betis è una gara della sedicesima giornata della Liga e si gioca lunedì: dove vederla, formazioni, pronostico Ci sono pochissime squadre in Europa che hanno il ruolino esterno del Betis. Si possono contare sulle dita di una mano e forse ne avanza qualcuno. La truppa di Pellegrini in questa stagione, lontana dalle mura amiche, non ha mai perso. Anzi, nelle ultime tre uscite ha sempre vinto e, nelle ultime dieci, di vittorie ne ha collezionate sette. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non si tratta solamente di qualità tecniche, ma anche di una grossa propensione, quando serve, di soffrire e poi anche di una grossissima propensione ad essere letali nel momento in cui si deve ribaltare l’azione. Ilveggente.it

