Pronostico Marsiglia-Monaco | è il colpo del ko

Analisi e pronostico della sfida tra Marsiglia e Monaco, valida per la sedicesima giornata di Ligue 1. La partita, in programma domenica alle 20:45, si presenta come un'occasione importante per entrambe le squadre. Ecco tutte le informazioni su diretta tv, formazioni, statistiche e previsioni per un match ricco di emozioni.

Marsiglia-Monaco è una partita della sedicesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Un allungo decisivo per il Marsiglia di De Zerbi nei confronti del Monaco. Adesso sono sei i punti di vantaggio che i padroni di casa hanno rispetto ai monegaschi e, volare a nove, vorrebbe dire quasi sicuramente non essere ripresi più in campionato e quindi avere una concorrente in meno per la corsa alla prossima Champions League. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sì, perché l’obiettivo di entrambe di squadre, all’inizio di questa stagione, era sicuramente quello di rientrare anche il prossimo anno nella massima competizione europea, quando c’è di mezzo il Psg è difficile pensare davvero ad altro. Ilveggente.it

Pronostico Marsiglia vs Monaco – 14 Dicembre 2025 - Monaco inaugura una sfida di alta quota nella Ligue 1, in programma il 14 Dicembre 2025 alle 20:45 all’Orange Vélodrome. news-sports.it