Pronostico Genoa-Inter | accadrà per la tredicesima volta consecutiva

Il match tra Genoa e Inter si disputerà domenica alle 18:00, valida per la quindicesima giornata di Serie A. Si tratta di un confronto che si ripete per la tredicesima volta consecutiva

Genoa-Inter è una partita valida per la quindicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00. Ormai è assodato: l' Inter ha un problema con gli scontri diretti. In settimana, in Champions League, i nerazzurri sono caduti contro il Liverpool a San Siro (0-1), incassando la seconda sconfitta di fila nella coppa dalle grandi orecchie dopo quella con l'Atletico Madrid. Sì, il rigore concesso ai Reds a due minuti dalla fine (e poi trasformato da Szoboszlai) era un po' generoso e probabilmente il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, ma è innegabile che la squadra di Cristian Chivu faccia molta fatica ogni volta che deve affrontare avversari dello stesso calibro, che sia coppa oppure campionato.

Serie A, Genoa-Inter: Il Genoa nel suo stadio non batte l'Inter dal 2018 ma negli ultimi tre incroci ha sempre imposto il pareggio ai nerazzurri.