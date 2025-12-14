Pronostico Fenerbahce-Konyaspor | si tocca quota 15

La sfida tra Fenerbahce e Konyaspor, valida per la sedicesima giornata della Super Lig, si disputerà lunedì. Con un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, il Fenerbahce cerca punti per risalire la classifica e ridurre il divario con il Galatasaray. Ecco tutte le informazioni su formazioni, pronostico e come seguire l’incontro.

Fenerbahce-Konyaspor è una gara della sedicesima giornata della Super Lig e si gioca lunedì: dove vederla, formazioni, pronostico Un avvio di stagione molto al di sotto delle aspettative ha permesso al Galatasaray di allungare – non in maniera decisiva – sul Fenerbahce. Che, però, dal momento che ha cambiato allenatore ha inserito la marcia giusta. Sono 14 infatti i risultati utili di fila per i padroni di casa e toccare quota 15 non sarà complicato. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Serve una vittoria in campionato perché nel corso delle ultime settimane sono arrivati due pareggi. Ilveggente.it

