Pronostico Bologna-Juventus | esce sempre lo stesso segno

La sfida tra Bologna e Juventus, valida per la quindicesima giornata di Serie A, si disputerà domenica alle 20:45. In questo articolo, analizzeremo le statistiche, le notizie, le probabili formazioni e il pronostico, offrendo anche informazioni sulla diretta tv e streaming. Una partita interessante che potrebbe riservare sorprese e svelare importanti sviluppi nella classifica del campionato.

Bologna-Juventus è una partita valida per la quindicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Quinta contro settima in classifica, due soli punti di differenza. Il Bologna ospita la Juventus per evitare il sorpasso e per dimostrare di essere ormai entrato in un’altra dimensione, e cioè lottare stabilmente per l’Europa che conta. Luciano Spalletti, invece, ha altre esigenze: i tre punti, ovviamente, servono anche alla Signora ma i bianconeri oltre a migliorare una classifica che non può essere considerata accettabile devono essere più convincenti sul piano del gioco, dal momento che non hanno quasi mai brillato da quando il tecnico toscano ha preso il posto di Igor Tudor. Ilveggente.it Quote e pronostico di Bologna-Juventus: Conceiçao fa gol o assist? Ecco il parere dei bookie - Sfida sulla carta equilibrata tra Italiano e Spalletti, che domenica sera si affrontano per la sesta volta in carriera ... tuttosport.com

PRONOSTICO BOLOGNA-JUVENTUS QUOTE - Juventus quote analisi statistiche precedenti 15ª giornata Serie A in programma al Dall'Ara domenica 14 dicembre ore 20. gazzetta.it

