L'incontro tra Alaves e Real Madrid, valido per la sedicesima giornata della Liga, si disputa domenica. La sfida mette in evidenza lo stato di forma delle due squadre e le decisioni sulla panchina, con il Real Madrid che sembra aver rasserenato gli animi per ora. Ecco tutte le informazioni su dove vederla, le formazioni e il pronostico.

Alaves-Real Madrid è una gara della sedicesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico La panchina è salva, almeno per un’altra settimana. Sì, perché Xabi Alonso, che quando scenderà in campo contro l’Alaves partirà con sette punti di svantaggio rispetto al Barcellona che sabato ha vinto, dovrebbe prendersi i tre punti in un match comunque già complicato di suo e che è reso ancora più difficile da alcune situazioni. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La prima situazione ovviamente è riferita a quella che è la situazione dentro al Madrid che anche in settimana ha perso in Champions League – ed è stato fischiato dal Bernabeu – contro il Manchester City. Ilveggente.it

Pronostico Alaves-Real Madrid: la panchina (per ora) è salva - Real Madrid è una gara della sedicesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it