Pronostico Alavés-Real Madrid | la panchina per ora è salva

L'incontro tra Alavés e Real Madrid, valido per la sedicesima giornata della Liga, si disputa domenica. Un match che vede il Real Madrid ancora in corsa senza rischiare l'esonero, mentre le formazioni si preparano ad affrontare la sfida. Ecco tutte le informazioni su dove vederla, le probabili formazioni e il pronostico della partita.

Alaves-Real Madrid è una gara della sedicesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico La panchina è salva, almeno per un’altra settimana. Sì, perché Xabi Alonso, che quando scenderà in campo contro l’Alaves partirà con sette punti di svantaggio rispetto al Barcellona che sabato ha vinto, dovrebbe prendersi i tre punti in un match comunque già complicato di suo e che è reso ancora più difficile da alcune situazioni. Pronostico Alaves-Real Madrid: la panchina (per ora) è salva (AnsaFoto) – Ilveggente.it La prima situazione ovviamente è riferita a quella che è la situazione dentro al Madrid che anche in settimana ha perso in Champions League – ed è stato fischiato dal Bernabeu – contro il Manchester City. Ilveggente.it

