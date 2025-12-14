Promozione Pietrasanta perde Laurini e Remedi Forte coi nuovi

Nella 14ª giornata di Promozione, penultima del girone di andata e del 2025, Pietrasanta e Forte dei Marmi affrontano sfide importanti. La squadra versiliese perde Laurini e Remedi, mentre entrambe cercano punti fondamentali nelle rispettive trasferte e partite casalinghe, in un momento cruciale della stagione.

In Promozione la 14ª giornata di campionato (penultima d’andata e del 2025) vede per le due versiliesi il rispettivo secondo impegno di fila in trasferta per il Pietrasanta ed in casa per il Forte dei Marmi. Mentre la capolista Lampo Meridien oggi sarà ad Avenza contro la San Marco. Qui Pietrasanta. I biancocelesti sono di scena sul campo del Luco, dove la terna designata è col fischietto aretino Farina ed i guardalinee pratesi Giovannini e Tilli. Il morale altissimo creato dal successo contro la prima imbattuta Lampo di domenica scorsa ha poi risubito duri colpi in settimana, con la sfortuna che si sta accanendo sulla rosa biancoceleste. Sport.quotidiano.net Promozione. Pietrasanta perde Laurini e Remedi. Forte coi nuovi - In Promozione la 14ª giornata di campionato (penultima d’andata e del 2025) vede per le due versiliesi il rispettivo ... sport.quotidiano.net

