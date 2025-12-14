Project Motor Racing e l’idea distante del simracing game definitivo

Project Motor Racing ha attirato l'attenzione degli appassionati di simracing grazie alle sue ambiziose caratteristiche e all'attenzione dedicata allo sviluppo. Sin dalla sua presentazione, il progetto ha generato grande interesse, alimentato da parole chiave che evocano un potenziale rivoluzionario nel mondo dei giochi di corse simulati.

Sin dalla presentazione di Project Motor Racing c'è stato un certo velo di hype attorno al titolo. La ragione si trova in una serie di parole chiave legate allo sviluppo. Prima di tutto, Ian Bell: il CEO di Straight4 Studios è una star del settore dei giochi simulativi di corsa, responsabile della nascita di titoli iconici come GTR, Project Cars e GT Legends. Tra questi, GTR spicca come seconda keyword: infatti, nel 2025 il gioco ha compiuto 20 anni, un anniversario che pare una coincidenza fortuita con il debutto di PMR. La terza parola importante è "carriera". Già dal primo reveal di questa modalità per PMR, il pubblico ha posato gli occhi su qualsiasi aggiornamento o notizia al riguardo.

