Programmi TV domenica 14 dicembre 2025 | musica quiz e film

Ecco una guida ai programmi TV di domenica 14 dicembre 2025, tra musica, quiz e cinema. Su Rai 1 andrà in onda “Sarà Sanremo”, su Canale 5 si potrà seguire “Chi vuol essere millionario?”, mentre Sky Cinema Uno propone il film “Interstellar”. Una giornata ricca di intrattenimento per tutti i gusti.

"Sarà Sanremo" su Rai 1, "Chi vuol essere millionario?" su Canale 5, "Interstellar" su Sky Cinema Uno. Cosa vedere stasera in tv, la guida del 14 dicembre 2025. La serata televisiva di domenica 14 dicembre 2025 offre su Rai 1 Sarà Sanremo, l'appuntamento che anticipa il Festival e che vede giovani artisti sfidarsi per conquistare un posto sul palco dell'Ariston, con la presenza dei big che svelano i titoli dei brani in gara. Rai 2 propone invece un nuovo episodio di N.C.I.S. Sydney, spin-off ambientato in Australia che mescola azione e investigazione, mentre su Rai 3 torna Report, con inchieste e approfondimenti sui temi più caldi dell'attualità.

