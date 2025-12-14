Probabili formazioni Genoa Inter Pio Esposito scala le gerarchie dell’attacco | le idee di Chivu

Le probabili formazioni di Genoa-Inter si fanno sempre più interessanti, con Pio Esposito che si distingue scalando le gerarchie dell’attacco. Chivu, tecnico nerazzurro, sta valutando le sue scelte in vista della sfida di oggi pomeriggio. Ecco le possibili linee titolari e le tattiche che potrebbero influenzare l’esito della partita.

Inter News 24 per la partita di oggi pomeriggio. La trasferta di Marassi rappresenta un esame di maturità fondamentale per l’ Inter. Dopo le fatiche europee e lo scivolone in Champions League contro il Liverpool, Cristian Chivu è chiamato a gestire le energie fisiche e mentali della sua rosa, facendo i conti con un’infermeria che torna a riempirsi nei momenti cruciali. Il tecnico romeno, consapevole delle insidie nascoste nella sfida contro il Grifone, sta preparando una vera e propria rivoluzione tattica, dettata sia dalla necessità di far rifiatare i titolarissimi sia dagli stop forzati di due colonne portanti. Internews24.com

