Pro Loco festa dei volontari | Sono un pilastro della città

Come ogni anno, la Pro Loco di Sarsina ha organizzato una cena, presso il ristorante "Il Fagiolo d’Oro" di Turrito, per dimostrare gratitudine a tutti i volontari che, durante l’anno, si sono dedicati al bene comune, alle associazioni che collaborano con la Pro Loco e a tutti gli sponsor (nella foto). Lo dichiara, con soddisfazione, il sindaco del Comune di Sarsina Enrico Cangini, che poi aggiunge. "Nel corso della serata sono stati omaggiati alcuni volontari al servizio della collettività, che si sono particolarmente distinti nel corso del 2025. Sono intervenuti alla affettuosa iniziativa anche il presidente regionale Unpli, Massimiliano Falerni, e il presidente della Banca di Credito Cooperativo di Sarsina, Mauro Fabbretti". Ilrestodelcarlino.it
Festa del tesseramento 2026 della Pro Loco Sortino In occasione della festa del tesseramento 2026, sabato 13 dicembre alle ore 18,30, presso il Cine Teatro Italia, la Pro Loco Sortino propone una conferenza spettacolo, a cura di Gioacchino Cappelli.
