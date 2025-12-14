Pro Loco festa dei volontari | Sono un pilastro della città

La Pro Loco di Sarsina celebra i volontari con una cena dedicata, riconoscendo il loro prezioso contributo alla comunità. L’evento si svolge presso il ristorante

Come ogni anno, la Pro Loco di Sarsina ha organizzato una cena, presso il ristorante "Il Fagiolo d’Oro" di Turrito, per dimostrare gratitudine a tutti i volontari che, durante l’anno, si sono dedicati al bene comune, alle associazioni che collaborano con la Pro Loco e a tutti gli sponsor (nella foto). Lo dichiara, con soddisfazione, il sindaco del Comune di Sarsina Enrico Cangini, che poi aggiunge. "Nel corso della serata sono stati omaggiati alcuni volontari al servizio della collettività, che si sono particolarmente distinti nel corso del 2025. Sono intervenuti alla affettuosa iniziativa anche il presidente regionale Unpli, Massimiliano Falerni, e il presidente della Banca di Credito Cooperativo di Sarsina, Mauro Fabbretti". Ilrestodelcarlino.it

