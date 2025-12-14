PrimaFestival 2026 | tre donne alla guida della striscia che anticipa Sanremo

PrimaFestival 2026 si presenta con una novità significativa: tre donne alla guida della striscia che anticipa Sanremo. Un appuntamento consolidato che ogni anno fa da apripista al Festival, offrendo un’anteprima di ospiti e sponsor, pur mantenendo un ruolo principalmente di anticipazione rispetto alla kermesse principale.

Ogni anno il PrimaFestival si conferma una vetrina per sponsor e ospiti, ma spesso senza aggiungere molto al racconto del Festival di Sanremo, se non l’attesa prima dell’inizio dello show dall’Ariston. Per la 76ª edizione della kermesse canora, la striscia serale che anticipa il Festival sarà affidata a tre donne molto vicine al direttore artistico Carlo Conti: Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey. Le tre conduttrici, da due anni parte della Commissione Musicale di Sanremo Giovani, hanno partecipato recentemente alla scelta dei sei finalisti della sezione dedicata ai giovani talenti. Chi sono le conduttrici. Tivvusia.com

Carlo Conti sceglie tre donne inaspettate per il PrimaFestival: ecco chi condurrà (le amate tutte e tre!) - Per il PrimaFestival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha scelto tre donne straordinarie come conduttrici: ecco chi sono. donnapop.it