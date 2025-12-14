Prima edizione di mercatini di Natale a Travo

La prima edizione dei mercatini di Natale a Travo porta nel borgo della Val Trebbia un'occasione di festa e tradizione. L’evento, promosso dall’Amministrazione Comunale e dai produttori locali di Travo Agricola Artigiana, si svolge ogni prima domenica del mese, offrendo agli visitatori prodotti artigianali e agricoli in un’atmosfera natalizia.

L'Amministrazione Comunale di Travo, assieme ai produttori agricoli e artigiani di Travo Agricola Artigiana, che ogni prima domenica del mese si svolge nel borgo della Val Trebbia, ha organizzato una edizione speciale del mercato. Domenica 21 dicembre si terrà la prima edizione dei mercatini di Natale, che si svolgerà durante tutta la giornata in centro paese.

