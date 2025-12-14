prima categoria gironi b e c lo staffolo ferma la capolista il loreto strappa un punto

Nella prima categoria, gironi B e C, si registrano risultati significativi: lo Staffolo ferma la capolista Fc Osimo, che non va oltre il pareggio, e il Loreto ottiene un punto. Il Borghetto, invece, conquista una vittoria in trasferta sulla Castelleonese, tornando a -6 dalla vetta della classifica.

La capolista Fc Osimo non riesce ad andare oltre il pareggio a Staffolo. Torna a -6 dalla vetta il Borghetto che espugna il campo della Castelleonese. Nel girone pareggio per il Loreto. PRIMA CATEGORIA, 13^ giornata. Girone B. Borgo Minonna-Cupramontana 2-1, Castelbellino-Filottranese 2-1, Castelleonese-Borghetto 0-2, Cingolana-Olimpia Marzocca 0-2, Le Torri Castelplanio-Barbara Monserra 0-0, Passatempese-Pietralacroce 0-2, Real Cameranese-Argignano 1-0, Staffolo-FC Osimo 0-0. Classifica: Fc Osimo 32; Borghetto 26; Olimpia Marzocca 22; Real Cameranese 21; Passatempese 19; Pietralacroce e Filottranese 18; Castelleonese 17; Le Torri 16; Staffolo e Borgo Minonna 15; Castelbellino 13; Barbara Monserra e Cingolana 12; Argignano 11; Cupramontana 5. Sport.quotidiano.net

