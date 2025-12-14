prima categoria blitz del potenza picena a casa della capolista

Il Potenza Picena ottiene un'importante vittoria in trasferta contro la capolista Folgore Castelraimondo, rilanciandosi nella corsa al vertice del girone C di Prima categoria. Con questa prestazione, i biancazzurri si avvicinano alla prima posizione, condividendo il secondo posto con il Montegiorgio, che ha superato la Cluentina. Un risultato che anima la lotta per la promozione.

Colpo grosso del Potenza Picena, nel girone C di Prima categoria, che vince a casa della capolista Folgore Castelraimondo e si porta a un punto dalla vetta così come il Montegiorgio vincitore con la Cluentina. Risultati e marcatori: A. Portorecanati-Montecassiano 5-2 (5’ Balloni, 9’ Chiaraberta, 29’ e 67’ Diallo, 35’ e 55’ Morbidelli, 42’ Donati); Belfortese-Pinturetta Falcor 2-0 (27’st rig. e 39’ st Galdenzi); Folgore Castelraimondo-Potenza Picena 0-1 (34’ st Bigoni); Montegiorgio-Cluentina 1-0 (15’ st Rocchi); Montemilone Pollenza-Elite Tolentino 2-0 (6’ e 43’ Andreucci); San Claudio-Appignanese 2-0 (34’ st Procaccini, 27’ st Sinigallia); Santa Maria Apparente-Loreto 0-0. Sport.quotidiano.net

