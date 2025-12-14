Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas all’ingrosso al PSV oggi, 14 dicembre 2025, si attesta a circa 0,277 €/Smc. In questo articolo analizzeremo le tendenze attuali del mercato del gas, fornendo una panoramica sul valore corrente e sulle dinamiche che influenzano il prezzo in questo periodo.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 14 Dicembre 2025, è pari a circa 0,277 €Smc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo medio giornaliero del PSV, pari a 29,44 euroMWh, utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc. L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una tendenza al ribasso. Dopo aver toccato valori superiori a 33 €MWh (circa 0,308 €Smc) a fine novembre e inizio dicembre, il prezzo ha progressivamente perso terreno, scendendo sotto la soglia dei 30 €MWh negli ultimi giorni. La discesa è stata piuttosto costante, segno di un mercato che, almeno per ora, non sconta particolari tensioni sull’offerta o sulla domanda. Quifinanza.it

Bollette luce e gas: come prepararsi all’inverno e risparmiare - Le ultime settimane dell’anno sono un buon momento per fare un primo bilancio sull’andamento dei prezzi all’ingrosso di luce e gas negli scorsi mesi. key4biz.it

Prezzo del gas sotto i 30 euro (-26% in 6 mesi) nonostante il freddo: ecco perché caleranno le bollette, anche della luce - Le quotazioni del metano sul mercato europeo di riferimento, che incidono anche sulle tariffe dell’energia elettrica e del gas in Italia, sono ai minimi da oltre 18 mesi ... msn.com

