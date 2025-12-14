prezzo gas al metro cubo oggi

Il costo del gas naturale rappresenta un elemento chiave nella spesa energetica delle famiglie italiane. Con le fluttuazioni di mercato, conoscere il prezzo attuale al metro cubo è fondamentale per comprendere le variazioni delle bollette e gestire meglio i consumi. In questo articolo, analizzeremo il prezzo del gas oggi e le sue implicazioni per i consumatori.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale è una delle voci più rilevanti nella bolletta delle famiglie italiane. Conoscere il valore aggiornato quotidianamente permette di stimare con maggiore precisione quanto si spenderà a fine mese e di valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. Oggi, il prezzo della materia prima gas è un dato fondamentale per chi vuole risparmiare e pianificare le proprie spese energetiche. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 14 Dicembre 2025 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc. A questo si aggiungono costi di trasporto, oneri e imposte, che variano per ogni utente in base ai consumi e alla zona geografica. Quifinanza.it

