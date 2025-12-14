Prezzi spesa sempre in aumento | le famiglie spendono di più per comprare meno

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I costi della spesa alimentare in Italia sono in costante aumento, con le famiglie che destinano più soldi ma acquistano meno prodotti. L’allarme arriva da Assoutenti, che ha analizzato i dati sulle vendite al dettaglio nel settore alimentare, evidenziando un trend preoccupante per le tasche dei consumatori e il potere d’acquisto.

Le famiglie in Italia spendono sempre di più per fare la spesa, ma portano a casa meno prodotti. A denunciarlo è Assoutenti, che ha analizzato i dati sulle vendite al dettaglio nel comparto alimentare. Quello che emerge è che negli ultimi mesi l’inflazione generale ha mostrato segnali di rallentamento, ma quella del settore cibo e bevande, molto più persistente, continua a erodere in modo silenzioso il potere d’acquisto degli italiani. Spesa alimentare: valore in aumento, volumi in caduta. Secondo Assoutenti, tra gennaio e ottobre 2025 le vendite alimentari sono aumentate dell’2,1% in valore e diminuite del 0,9% in volume. Quifinanza.it

prezzi spesa aumento famigliePrezzi spesa sempre in aumento: le famiglie spendono di più per comprare meno - L’inflazione sul cibo erode il potere d’acquisto, specie su beni primari. quifinanza.it

prezzi spesa aumento famigliePanettoni e dolci natalizi, prezzi in aumento: umbri disposti a spendere ma con attenzione - Per le famiglie umbre il Natale 2025 si profila come un periodo di consumi sostenuti, seppur con alcune cautele. umbria24.it

prezzi spesa sempre in aumento le famiglie spendono di pi249 per comprare meno

© Quifinanza.it - Prezzi spesa sempre in aumento: le famiglie spendono di più per comprare meno

PREZZI alle STELLE: bollette luce, gas, carrello della spesa (il REALE costo della vita)

Video PREZZI alle STELLE: bollette luce, gas, carrello della spesa (il REALE costo della vita)