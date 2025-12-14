Prezzi spesa sempre in aumento | le famiglie spendono di più per comprare meno

I costi della spesa alimentare in Italia sono in costante aumento, con le famiglie che destinano più soldi ma acquistano meno prodotti. L’allarme arriva da Assoutenti, che ha analizzato i dati sulle vendite al dettaglio nel settore alimentare, evidenziando un trend preoccupante per le tasche dei consumatori e il potere d’acquisto.

Le famiglie in Italia spendono sempre di più per fare la spesa, ma portano a casa meno prodotti. A denunciarlo è Assoutenti, che ha analizzato i dati sulle vendite al dettaglio nel comparto alimentare. Quello che emerge è che negli ultimi mesi l’inflazione generale ha mostrato segnali di rallentamento, ma quella del settore cibo e bevande, molto più persistente, continua a erodere in modo silenzioso il potere d’acquisto degli italiani. Spesa alimentare: valore in aumento, volumi in caduta. Secondo Assoutenti, tra gennaio e ottobre 2025 le vendite alimentari sono aumentate dell’2,1% in valore e diminuite del 0,9% in volume. Quifinanza.it

