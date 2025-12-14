Previsioni meteo per Avellino – 14 dicembre 2025
Previsioni meteo per Avellino il 14 dicembre 2025 indicano una giornata prevalentemente serena, con poche nuvole sparse al mattino. Il cielo si manterrà asciutto e stabile, offrendo condizioni ideali per attività all'aperto e spostamenti. Ecco le informazioni principali sul tempo previsto per questa data nella città di Avellino.
Ad Avellino, il 14 dicembre 2025, la giornata si preannuncia in prevalenza poco nuvolosa, con nubi sparse al mattino ma in assenza di precipitazioni.Nel corso della giornata la temperatura massima raggiungerà i 13°C, mentre la minima si attesterà sui 3°C. Lo zero termico è previsto a 2990 metri.I. Avellinotoday.it
Le previsioni meteo a Napoli e in Campania di venerdì 12 dicembre - Quella di venerdì 12 dicembre sarà una giornata caratterizzata dall'assenza delle precipitazioni su tutto il territorio della Campania. msn.com
Ferragosto, le previsioni meteo in Campania: previste piogge su Napoli, Caserta e Salerno - Secondo le previsioni meteo del 15 agosto 2025, infatti, potrebbero arrivare rovesci in alcune zone della nostra Regione. ilmattino.it
Ogni giorno la Rete dei Centri Funzionali: ? Elabora previsioni meteo Monitora i fenomeni e il loro impatto sul territorio ? Valuta le allerte e i livelli di criticità meteo-idro ?? Domenica 14 dicembre il bollettino è VERDE - facebook.com facebook
Le #previsioni #meteo di domani sabato #13dicembre x.com
Poco fa a Montevergine, Mercogliano (Avellino)