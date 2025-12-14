Previsioni meteo per Avellino – 14 dicembre 2025

Previsioni meteo per Avellino il 14 dicembre 2025 indicano una giornata prevalentemente serena, con poche nuvole sparse al mattino. Il cielo si manterrà asciutto e stabile, offrendo condizioni ideali per attività all'aperto e spostamenti. Ecco le informazioni principali sul tempo previsto per questa data nella città di Avellino.

Ad Avellino, il 14 dicembre 2025, la giornata si preannuncia in prevalenza poco nuvolosa, con nubi sparse al mattino ma in assenza di precipitazioni.Nel corso della giornata la temperatura massima raggiungerà i 13°C, mentre la minima si attesterà sui 3°C. Lo zero termico è previsto a 2990 metri.I. Avellinotoday.it

