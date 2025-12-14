Previsioni meteo di Natale pioggia e neve in Lombardia? La possibile svolta con la ‘Depressione d’Islanda’

Le previsioni meteo per il periodo natalizio in Lombardia sono ancora incerte, con possibili cambiamenti legati all'influenza della ‘Depressione d’Islanda’. La presenza di pioggia e neve potrebbe influenzare le celebrazioni, ma i dettagli rimangono da confermare. Mentre il calendario segna ancora la vigilia dell'inverno, gli appassionati attendono aggiornamenti più precisi sulle condizioni climatiche delle festività.

Milano, 14 dicembre 2025 – Il calendario non segna ancora l’inverno: bisogna aspettare il 21 dicembre. E sembra che si debba fare lo stesso per avere un clima più rigido e, magari, per vedere qualche fiocco di neve. Stando agli esperti de ilMeteo.it, infatti, pare che il bel tempo e le temperature miti resistano fino a quasi Natale. Ci sarà solo qualche parentesi perturbata, la prima prevista martedì prossimo. Per il resto, a dominare la scena sarà un vasto campo di alta pressione su tutta l'Europa centro meridionale, Italia compresa. Ma vediamo tutto più nel dettaglio. L’alta pressione insiste. Ilgiorno.it

