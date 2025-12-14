presunti abusi sulle pazienti il medico tratta il risarcimento

Il processo a Giovanni Sgroi, imputato per presunti abusi su pazienti, è stato rinviato al 16 febbraio. La decisione è stata presa dal giudice delle indagini preliminari, che ha accolto la richiesta dell’avvocato difensore, il quale ha sottolineato la volontà dell’imputato di risarcire le quattro donne coinvolte.

RIVOLTA D’ADDA (Cremona) Il processo a Giovanni Sgroi (nella foto) slitta al 16 febbraio. Questa la decisione del giudice delle indagini preliminari che ha accolto la richiesta dell’avvocato Domenico Chindamo del foro di Milano, il quale ha fatto presente che il suo assistito vuole risarcire le quattro donne che lo hanno accusato di violenza sessuale. Il medico, 70 anni, sindaco sospeso di Rivolta d’Adda, tramite l’avvocato Chindamo, ha già contattato le quattro donne che lo hanno denunciato portandolo davanti al giudice e si dice vicino a concludere l’operazione. In altre parole, le donne sono d’accordo a rinunciare a presentarsi come parte civile nel processo e si sta decidendo quale sarà la cifra risarcitoria che l’imputato dovrà loro versare. Ilgiorno.it

