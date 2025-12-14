Presentata a Ginosa la prima edizione del Festival del Sociale

A Ginosa è stata presentata la prima edizione del Festival del Sociale Tarantini, una nuova rassegna di iniziative dedicate alla comunità locale. Dal 14 dicembre al 29 marzo 2026, l’evento promosso dall’Amministrazione Comunale e dall’Assessorato alle Politiche Sociali offrirà momenti di aggregazione e sensibilizzazione su temi sociali.

Dal 14 dicembre al 29 marzo 2026 prenderà vita una nuova rassegna di iniziative rivolta all'intera comunità, promossa dall'Amministrazione Comunale di Ginosa, Assessorato alle Politiche Sociali. È la prima edizione del Festival del Sociale. Il programma completo è stato presentato ufficialmente venerdì 12 dicembre 2025, presso la Community Library di Ginosa, in Corso Vittorio Emanuele II. Presenti il sindaco Vito Parisi e l'assessore alle Politiche Sociali Dania Sansolino. Ha moderato Debora Notarnicola. Il progetto è pensato per accendere l'attenzione su questioni sociali di grande rilevanza e favorire una maggiore consapevolezza collettiva.

