Prepartita di Milan-Sassuolo Allegri premiato come Philadelphia Coach of the Month di novembre

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima della sfida tra Milan e Sassuolo, l'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, è stato riconosciuto con il premio 'Philadelphia Coach of the Month' di novembre, in segno di apprezzamento per le sue recenti prestazioni.

Nel prepartita di Milan-Sassuolo, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri è stato premiato come 'Philadelphia Coach of the Month' di novembre. Pianetamilan.it

prepartita milan sassuolo allegriLIVE Milan-Sassuolo 1-1 Serie A 2025/2026: Tomori rischia il cartellino - Sassuolo: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

prepartita milan sassuolo allegriMilan-Sassuolo: orario, diretta, formazioni uffciali e dove vedere in tv e streaming la Serie A - 30 a San Siro e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn. tuttosport.com

prepartita di milan sassuolo allegri premiato come philadelphia coach of the month di novembre

© Pianetamilan.it - Prepartita di Milan-Sassuolo, Allegri premiato come Philadelphia Coach of the Month di novembre

MASSIMILIANO ALLEGRI CONFERENZA PRE MILAN SASSUOLO:DOMANI SERVONO TRE PUNTI PER CONTINUARE...

Video MASSIMILIANO ALLEGRI CONFERENZA PRE MILAN SASSUOLO:DOMANI SERVONO TRE PUNTI PER CONTINUARE...