Prenota una stanza in un b&b utilizzando un documento falso arrestato

Un tunisino di 33 anni è stato arrestato a Catania dopo aver utilizzato un documento falso per prenotare una stanza in un bed and breakfast di piazza Iolanda. L'episodio evidenzia i rischi legati all’uso di documenti falsi e le misure di controllo adottate dalle forze dell’ordine.

La polizia ha arrestato un tunisino di 33 anni che ha utilizzato un documento falso per prenotare una stanza in un b&b di piazza Iolanda, a Catania. L’uomo si è presentato nella struttura ricettiva del centro cittadino e, al momento di formalizzare la prenotazione, ha esibito al titolare una. Cataniatoday.it

