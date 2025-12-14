Prende il via lo ’Zaino sospeso’ un aiuto agli studenti in difficoltà

Lo ’Zaino sospeso’ è un'iniziativa dedicata a sostenere gli studenti in difficoltà, offrendo loro materiali e supporto. La presentazione del nuovo Lions Club Mesola e Delta del Po, tenutasi presso la sala consiliare del Comune di Mesola, segna l'inizio di questa importante iniziativa solidale a favore della comunità scolastica.

Nei giorni scorsi, presso la sala consiliare del Comune di Mesola, si è tenuta la presentazione del nuovo Lions Club Mesola e Delta del Po. Alla presentazione hanno partecipato il vice sindaco Alessandro Tancini, l’assessore comunale Simone Seghi, il Governatore dei Lions Club distretto 108 Tb Teresa Filippini, Raffaele Geraci Presidente Lions Club Ferrara Ducale Ets, Club Sponsor, Stefano Mantovani e Nico Marangon due dei 21 soci fondatori del nuovo club. Il Lions Club Mesola e Delta del Po è già attivo nel territorio e ha lanciato il primo service ’Zaino Sospeso’, una raccolta solidale di materiale scolastico che partirà nei prossimi giorni, presso le cartolerie Dimensione Scuola e ufficio a Mesola e Edicola Cartoleria di Staver Alexandrina a Bosco Mesola. Ilrestodelcarlino.it

