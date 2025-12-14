Premier | Scene Bondi Beach scioccanti

Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha commentato le drammatiche scene di Bondi Beach, descritte come

11.00 Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha definito "scioccanti e angoscianti le scene da Bondi Beach", dove c'è stata una sparatoria di massa. "Polizia e soccorritori sono sul campo per salvare vite umane.Il mio pensiero è rivolto a tutte le persone colpite". "Ho parlato con il premier del Nuovo Galles del Sud. Stiamo collaborando e forniremo informazioni man mano che saranno confermate". La polizia riferisce "diverse vittime",ma non precisa il numero, ma conferma due agenti feriti. Per Sky News Australia sono 10 i morti. Servizitelevideo.rai.it

