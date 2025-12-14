Premier | Scene Bondi Beach scioccanti
Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha commentato le drammatiche scene di Bondi Beach, descritte come
11.00 Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha definito "scioccanti e angoscianti le scene da Bondi Beach", dove c'è stata una sparatoria di massa. "Polizia e soccorritori sono sul campo per salvare vite umane.Il mio pensiero è rivolto a tutte le persone colpite". "Ho parlato con il premier del Nuovo Galles del Sud. Stiamo collaborando e forniremo informazioni man mano che saranno confermate". La polizia riferisce "diverse vittime",ma non precisa il numero, ma conferma due agenti feriti. Per Sky News Australia sono 10 i morti. Servizitelevideo.rai.it
Australia, spari sulla folla a Bondi Beach: le immagini dal luogo della tragedia - (LaPresse) Tragedia a Bondi Beach, Sydney, dove è avvenuta una sparatoria. stream24.ilsole24ore.com
Australia, sparatoria a Sydney: 'Due fermati, almeno dieci i morti a Bondi Beach' - La polizia: 'In 2mila stavano celebrando la festività ebraica di Hanukkah'. ansa.it
Thailandia, primo ministro scioglie Parlamento: l'annuncio di Anutin Charnvirakul - VIDEO Il premier thailandese Anutin Charnvirakul ha ricevuto il permesso reale di sciogliere il Parlamento e indire elezioni generali - facebook.com facebook
“La premier che urla. Un film di Crispino Zazza”. il Nuovo Sacher a Roma/Trastevere il cinema di Nanni Moretti x.com
BAYWATCH Australia Premiere BONDI Beach