Premier League i risultati del sabato inglese | il Chelsea allontana la crisi il Liverpool c’è Arsenal in fuga grazie a due autogol Ecco come è andata la sedicesima giornata

La sedicesima giornata di Premier League si è conclusa con risultati rilevanti e sorprese. Il Chelsea si risolleva, allontanando le difficoltà, mentre il Liverpool conferma la propria presenza in campo. L'Arsenal, grazie a due autogol, mantiene il passo in vetta alla classifica. Ecco un riepilogo dei principali esiti del sabato inglese.

Premier League, i risultati del sabato inglese della sedicesima giornata: il Chelsea allontana la crisi, il Liverpool c’è. Arsenal in fuga grazie a due autogol Tre momenti diversi della stagione, ma anche tre vittorie importanti per ciascuna di loro. Liverpool, Chelsea e Arsenal superano al meglio la 16ª giornata di Premier League. Tutte scese in . Calcionews24.com

