Premi di Laurea In memoria di un amico | il ricordo del Prof Picariello vive tra i giovani ingegneri informatici

È fissato per martedì 16 dicembre, alle ore 17.30, l’atto finale del premio di laurea “In memoria di un amico”, giunto alla 5° edizione. Un appuntamento fisso atteso da amici, studenti e colleghi del Prof. Picariello.L’impegno delle istituzioni e il ricordo di una figura esemplareIl concorso è. Avellinotoday.it

