Preghiera della sera 14 Dicembre 2025 | Ti prego resta con me

La preghiera della sera del 14 dicembre 2025 ci invita a rivolgere un semplice ma profondo appello alla Santissima Trinità:

“Ti prego resta con me”. Con la preghiera della sera di oggi chiediamo alla Santissima Trinità di concederci questa grazia. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it

