Preghiera della sera 14 Dicembre 2025 | Ti prego resta con me
La preghiera della sera del 14 dicembre 2025 ci invita a rivolgere un semplice ma profondo appello alla Santissima Trinità:
"Ti prego resta con me". Con la preghiera della sera di oggi chiediamo alla Santissima Trinità di concederci questa grazia. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo.
