Preghiera del mattino del 14 Dicembre 2025 | Prendi la mia mano Signore

In questa giornata dedicata alla Santissima Trinità, apriamo il cuore alla preghiera con fiducia e devozione. La preghiera del mattino del 14 dicembre 2025 ci invita a affidare le nostre giornate alla guida del Signore, confidando nella Sua misericordia e amore. Un momento di spiritualità per iniziare la giornata con pace e gratitudine.

La domenica è il giorno della devozione alla Santissima Trinità. Lodiamo e glorifichiamo il Signore con la preghiera del mattino di oggi. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it Preghiera del mattino del 13 Dicembre 2025: “Lode e riconoscenza a Te” - Offriamo questo nuovo giorno al Signore con la preghiera del mattino di oggi. lalucedimaria.it

Preghiera del Mattino DOMENICA 14 DICEMBRE 2025 Lodi Mattutine III Domenica di Avvento

