Precipita nella notte da un capannone dismesso | morto a 19 anni

Una tragedia si è verificata nella notte ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, dove un giovane di 19 anni è deceduto dopo essere precipitato da un capannone dismesso. L'incidente si è verificato tra sabato e domenica, lasciando la comunità sotto shock.

Tragedia nella notte tra sabato e domenica ad Alzano Lombardo (in provincia di Bergamo), dove un 19enne è rimasto ferito mortalmente in una caduta da un capannone dismesso.Ferito anche un amico, si indaga sulla dinamicaNon è ancora chiaro cosa sia successo esattamente né perché il ragazzo si. Today.it Precipita dal tetto di un capannone dismesso ad Alzano Lombardo: morto un 19enne, ferito anche un altro ragazzo - Un 19enne è deceduto dopo essere precipitato nella notte tra sabato 13 e domenica 14 dicembre dal tetto di un capannone dell'ex stabilimento Italcementi ... fanpage.it

Cade dal tetto di un capannone dismesso: muore 19enne - Accertamenti in corso sulle circostanze dell’accaduto. ecodibergamo.it

