Precipita nella notte da un capannone dismesso | morto a 19 anni

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragedia si è verificata nella notte ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, dove un giovane di 19 anni è deceduto dopo essere precipitato da un capannone dismesso. L'incidente si è verificato tra sabato e domenica, lasciando la comunità sotto shock.

Tragedia nella notte tra sabato e domenica ad Alzano Lombardo (in provincia di Bergamo), dove un 19enne è rimasto ferito mortalmente in una caduta da un capannone dismesso.Ferito anche un amico, si indaga sulla dinamicaNon è ancora chiaro cosa sia successo esattamente né perché il ragazzo si. Today.it

