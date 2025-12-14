Precipita dal tetto di un capannone dismesso ad Alzano Lombardo | morto un 19enne ferito anche un altro ragazzo

Nella notte tra sabato 13 e domenica 14 dicembre, un giovane di 19 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal tetto di un capannone dismesso ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. Un altro ragazzo è rimasto ferito nello stesso incidente, ancora da chiarire le dinamiche precise dell’accaduto.

