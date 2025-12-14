Precipita da un capannone dismesso e muore a 19 anni | nuova ipotesi di urbex fatale

Una tragica caduta in un capannone dismesso ad Alzano Lombardo ha causato la morte di un giovane di 19 anni. L'incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, sollevando ipotesi legate all'urban exploration. La comunità è sconvolta dall'accaduto, mentre le autorità indagano sulle circostanze del fatto.

Tragedia nella notte tra sabato e domenica ad Alzano Lombardo (in provincia di Bergamo), dove un 19enne è rimasto ferito mortalmente in una caduta da un capannone dismesso.Ferito anche un amico, si indaga sulla dinamicaL'allarme è arrivato poco dopo l'una di sabato 13 dicembre dalla struttura. Today.it Alzano Lombardo, precipita dal tetto di un capannone dismesso: muore 19enne - Un giovane di 19 anni è morto nella notte tra sabato 13 e domenica 14 dicembre. bergamonews.it

Precipita dal tetto di un capannone dismesso ad Alzano Lombardo: morto un 19enne, ferito anche un altro ragazzo - Un 19enne è deceduto dopo essere precipitato nella notte tra sabato 13 e domenica 14 dicembre dal tetto di un capannone dell'ex stabilimento Italcementi ... fanpage.it

Operaio di 20 anni precipita per 10 metri dal tetto di un capannone nel Bresciano: è gravissimo - facebook.com facebook

© Today.it - Precipita da un capannone dismesso e muore a 19 anni: nuova ipotesi di "urbex" fatale

Casalnuovo, si arrampica sul tetto e precipita. Muore così Andre De Rosa 17 anni

Video Casalnuovo, si arrampica sul tetto e precipita. Muore così Andre De Rosa 17 anni Video Casalnuovo, si arrampica sul tetto e precipita. Muore così Andre De Rosa 17 anni