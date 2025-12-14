L'inaugurazione della personale di Giovanna Sarti, intitolata

© Ravennatoday.it - "Precedente e altrove", inaugurata la personale di Giovanna Sarti

Sabato 13 dicembre 2025 presso lo spazio espositivo Pallavicini22 Art Gallery a Ravenna, si è inaugurata la personale di Giovanna Sarti "Precedente e altrove" che rimarrà allestita fino a martedì 6 gennaio. L'esposizione, a cura di Luca Piovaccari, con testi a catalogo di Luca Piovaccari e Johnny. Ravennatoday.it

