Il Prato continua la sua serie positiva vincendo anche contro il Trestina, consolidando il primato in casa. Con una doppietta di Greselin, i toscani ottengono la settima vittoria consecutiva al Lungobisenzio, dimostrando un ottimo stato di forma e una forte determinazione nel campionato.

© Lanazione.it - Prato, settima vittoria di fila in casa: Greselin stende il Trestina

Prato, 14 dicembre 2025 – La doppietta di Greselin trascina il Prato al settimo successo consecutivo al Lungobisenzio. Nell'ultimo match interno del 2025, i lanieri hanno la meglio per 2-1 dello Sporting Club Trestina, che nel finale di gara mette i brividi ai padroni di casa. Sotto di due reti, gli umbri accorciano con Giuliani e nel recupero vanno a un passo dal clamoroso pari. Grazie a questa vittoria, arrivata in occasione della sedicesima giornata del girone E di Serie D, la formazione di mister Venturi sale a quota 28 punti in classifica, al quarto posto in solitaria. Il tabellino. Prato-Sporting Club Trestina 2-1 Prato (4-3-1-2): Furghieri; Berizzi, Risaliti, Polvani, D'Orsi; Cela (dall'80' Zanon), Greselin (dall'85' Boccardi), Cesari (dal 78' Limberti); Rinaldini (da 67' Andreoli); Verde (dal 57' Rossetti), Gioè. Lanazione.it

Cittadella, settima vittoria di fila. Iori onesto: "Il Lecco non meritava di perdere" - Questa volta a cedere il passo agli uomini di Manuel Iori è stato il Lecco di Federico Valente. tuttomercatoweb.com

Lecco-Cittadella 0-1, continua la cavalcata granata: settima vittoria di fila. Le pagelle - Il Cittadella espugna anche il difficile campo di Lecco (che in casa aveva perso solo con il Brescia) e scala ancora posizioni di classifica: ora è quarto. ilgazzettino.it

Fine settimana ricco di appuntamenti a Prato, tra centro storico e frazioni. Le passeggiate natalizie sono accompagnate dalle luminarie nelle piazze e dal trenino lillipuziano gratuito, attivo venerdì, sabato e domenica, oltre che il 25 e il 26 dicembre, dalle 10.30 - facebook.com facebook