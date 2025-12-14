pranzo di beneficenza e ricavato per casa sandra

Domenica 21 dicembre, in via Principe Umberto, si terrà un pranzo di beneficenza a favore di Casa Sandra, la nuova comunità di pronta accoglienza per adulti a Monte Urano. L’evento, che si svolgerà dalle ore 12, mira a raccogliere fondi per sostenere questo importante progetto nato nel 2009 dalla cooperativa sociale Bet.

Natale è soprattutto sinonimo di solidarietà e il pranzo di beneficenza che si terrà in via Principe Umberto domenica 21 dicembre (dalle ore 12) va in questa direzione visto che il ricavato sarà destinato a Casa Sandra, la nuova Comunità di pronta accoglienza adulti che ha sede a Monte Urano, ultimo progetto nato nell’ambito di un percorso avviato nel 2009 con la fondazione della cooperativa sociale Bet. L’idea parte da alcuni commercianti di via Principe Umberto in collaborazione con l’associazione Libertas Vitae aps e con ‘Vivi il Centro’, di organizzate un appuntamento per riunire la comunità, per divertirsi, anche con un gioco a sorpresa, e con l’esilarante Babbo Natale Milco Messi, e per sostenere le attività della Bet, realtà fermana impegnata da anni nell’accoglienza e nel supporto delle persone più vulnerabili, ispirandosi ai valori di aiuto, accoglienza e dignità umana, garantendo servizi attivi h 24 e rivolti in particolare a donne sole, madri, persone senza rete familiare o in situazioni di grave fragilità. Ilrestodelcarlino.it

