Potenti petardi esplosi a Borgo San Lorenzo | danni a cabine elettrica e cassonetti

Nella serata del 13 dicembre, a Borgo San Lorenzo, sono stati esplosi potenti petardi che hanno causato danni a cabine elettriche e cassonetti. L'evento ha destato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali, che stanno valutando le conseguenze e le misure da adottare per garantire la sicurezza pubblica.

Borgo San Lorenzo (Firenze), 14 dicembre 2025 – Petardi potentissimi esplosi ieri sera, 13 dicembre, a Borgo San Lorenzo. Un'esplosione ha danneggiato un cabina elettrica: secondo quanto spiegato dai carabinieri a provocarla è stato appunto un petardo ad alto potenziale, una sorta di ordigno rudimentale. Tutto è avvenuto verso le 23 in via Nelli da Rabatta. Ignoti presumibilmente, secondo quanto ricostruito, hanno collocato il petardoordigno rudimentale nella cabina elettrica situata sul muretto perimetrale di un ex palazzo ferrovieri ed ex centro di accoglienza, situato non lontano dalla stazione ferroviaria di Borgo, da anni dismesso e recentemente acquistato all'asta dalla Sgs srl di Roma. Lanazione.it Potenti petardi esplosi a Borgo San Lorenzo: danni a cabine elettrica e cassonetti - Probabilmente, secondo le forze dell’ordine, si tratta di una una sorta di ordigni rudimentali. msn.com

