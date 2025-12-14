Posizioni economiche ATA | il simulatore per esercitarti a superare l’esame

Scopri il simulatore per esercitarti alle posizioni economiche ATA, fondamentale per superare l'esame finale. Con le nuove 46mila posizioni e lo slittamento a gennaio, è importante prepararsi adeguatamente. Questo strumento ti aiuterà a simulare il test e affrontare con sicurezza la prova, ottimizzando le possibilità di successo.

Il test finale per il personale ATA che ha frequentato i corsi di formazione per l'attribuzione delle nuove 46mila posizioni economiche slitterà a Gennaio, perché il Ministero ha deciso di riassegnare le sedi. La notizia è ormai confermata, dopo le anticipazioni della nostra testata.

Posizioni economiche ATA, ufficiale: prove finali rinviate a dopo le festività di fine anno. NOTA Ministero - Il 28 novembre il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha incontrato le parti sindacali per discutere la procedura di attribuzione delle posizioni economiche al personale ATA. orizzontescuola.it

