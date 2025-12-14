Posa dell' Albero della Pace alla palestra Gravity Fighters di Ravenna

Mercoledì 17 dicembre alle ore 11, nella palestra Gravity Fighters di Ravenna, si terrà la cerimonia di piantumazione dell'Albero della Pace nel giardino antistante la struttura. L'evento mira a promuovere valori di pace e solidarietà attraverso questa simbolica iniziativa nel contesto della città.

Mercoledì 17 dicembre dalle 11 nel giardino antistante la palestra di arrampicata della Gravity Fighters in via Vicoli 95 a Ravenna, si svolgerà la cerimonia di piantumazione dell'Albero della Pace. L'iniziativa si inserisce in un progetto internazionale patrocinato dall'Unitar e collegato agli. Ravennatoday.it

