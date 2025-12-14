Portogallo eletto economia dell’anno l’Italia è sedicesima e batte Germania e Stati Uniti

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, The Economist ha stilato una classifica delle performance economiche di 36 Paesi, evidenziando il Portogallo come “economia dell’anno”. L’Italia si piazza in sedicesima posizione, superando Germania e Stati Uniti, grazie a un'analisi basata su cinque indicatori chiave: inflazione, crescita del Pil, occupazione e mercati azionari.

portogallo eletto economia dell8217anno l8217italia 232 sedicesima e batte germania e stati uniti

© Quifinanza.it - Portogallo eletto “economia dell’anno”, l’Italia è sedicesima e batte Germania e Stati Uniti

Anche nel 2025 The Economist ha elaborato una classifica comparativa delle performance economiche di 36 Paesi, basata su cinque indicatori chiave: inflazione di fondo, ampiezza dell’inflazione, crescita del Pil, andamento dell’occupazione e performance dei mercati azionari. Il risultato finale è un indice sintetico che consente di confrontare modelli economici molto diversi tra loro. L’economia dell’anno 2025 è il Portogallo, mentre l’Italia è relegata a metà classifica, sedicesima. I criteri della classifica. L’analisi prende in esame 36 Paesi, prevalentemente economie avanzate, assegnando un punteggio a ciascun indicatore. Quifinanza.it

portogallo eletto economia dell8217annoPortogallo eletto “economia dell’anno”, l’Italia è sedicesima e batte Germania e Stati Uniti - The Economist ha analizzato crescita, inflazione e mercati azionari di 36 Paesi ... quifinanza.it