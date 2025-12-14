Portogallo eletto economia dell’anno l’Italia è sedicesima e batte Germania e Stati Uniti

Nel 2025, The Economist ha stilato una classifica delle performance economiche di 36 Paesi, evidenziando il Portogallo come “economia dell’anno”. L’Italia si piazza in sedicesima posizione, superando Germania e Stati Uniti, grazie a un'analisi basata su cinque indicatori chiave: inflazione, crescita del Pil, occupazione e mercati azionari.

Anche nel 2025 The Economist ha elaborato una classifica comparativa delle performance economiche di 36 Paesi, basata su cinque indicatori chiave: inflazione di fondo, ampiezza dell’inflazione, crescita del Pil, andamento dell’occupazione e performance dei mercati azionari. Il risultato finale è un indice sintetico che consente di confrontare modelli economici molto diversi tra loro. L’economia dell’anno 2025 è il Portogallo, mentre l’Italia è relegata a metà classifica, sedicesima. I criteri della classifica. L’analisi prende in esame 36 Paesi, prevalentemente economie avanzate, assegnando un punteggio a ciascun indicatore. Quifinanza.it

