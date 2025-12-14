Porto-Estrela da Amadora lunedì 15 dicembre 2025 ore 21 | 45 | formazioni quote pronostici Risultato netto al Do Dragao?

Analisi e pronostici del match tra Porto e Estrela da Amadora, in programma lunedì 15 dicembre 2025 alle 21:45. La sfida, valida per la quattordicesima giornata di Primeira Liga, vede il Porto determinato a consolidare la propria posizione di vertice contro un’Estrela Amadora che cerca punti preziosi. Ecco formazioni, quote e previsioni sul risultato.

