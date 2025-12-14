Porterò in Senato il caso di Andrea ferito dai rapinatori e mai risarcito

Maurizio Gasparri annuncia l'intenzione di portare in Senato il caso di Andrea, vittima di una rapina e ancora in attesa di risarcimento. L'esponente politico esprime forte indignazione per le lungaggini burocratiche che hanno negato tutela a lui e alla sua famiglia, evidenziando l'urgenza di interventi per affrontare situazioni di ingiustizia e garantire i diritti dei cittadini.

Maurizio Gasparri: «Sono gravemente indignato. Lui e i suoi genitori meritano la tutela negata dalle lungaggini della burocrazia». Fuori è già Natale. Ma dentro la casa della famiglia Furlan, a Padova, non ci sono addobbi. L'ultima volta che mamma Cristina e papà Fabiano hanno fatto l'albero era il 2013. Pochi giorni dopo, la sera del 14 dicembre, un bandito entra in un supermercato e spara a suo figlio Andrea, allora ventitreenne, assunto al Prix Quality Spa di Albignasego da appena due mesi.