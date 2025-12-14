Polonara è un esempio che spinge l’Italia

L’Italia di basket, guidata dal nuovo commissario tecnico Luca Banchi, affronta un percorso di crescita con l’obiettivo di qualificarsi alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Le prime due partite sotto la sua guida hanno mostrato segnali di miglioramento e determinazione, con Polonara come esempio di leadership e dedizione, simbolo di una nazionale pronta a rialzarsi e a puntare in alto.

L'Italbasket di Luca Banchi. Le prime due partite del nuovo ct sulla panchina azzurra sono state l'inizio di un percorso che ha un obiettivo ben preciso: staccare un biglietto per le Olimpiadi di Los Angeles del 2028. "L'emozione di essere il ct dell'Italia è stata unica – racconta Banchi –. La nazionale vive dinamiche molto diverse rispetto a quelle che si affrontano quando alleni in un club e fin dal primo giorno la federazione mi ha messo nelle migliori condizioni possibili per lavorare. Io ho fatto tesoro delle mie esperienze precedenti, in particolare quella con la Lettonia, ma per quanto uno possa pensarsi pronto, alla fine quando da italiano sei sulla panchina dell'Italia provi un insieme di emozioni così speciale che sei sempre un po' impreparato". Anche per lui, per una volta, il campo è sembrato infinito. Gambe durissime. Fiato corto. Lo sguardo basso per non pensare a quanto mancasse ancora. Ma Achille Polonara ha camminato lo stesso. In piedi. Sorridendo. Dopo una settimana in carrozzina.